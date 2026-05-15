16-летний студент угнал отцовскую Daewoo Nexia и устроил погоню со стрельбой

Когда отцовская Daewoo Nexia пропадает со двора, а потом приходят сообщения о погоне, предупредительной стрельбе и пробитых колесах — это уже не шалость. Ночная деревня Горка майской ночью могла бы стать местом съёмок боевика, где главную роль сыграл студент без «прав».

Как сообщает Госавтоинспекция Ленинградской области, минувшей ночью в деревне Горка патруль ДПС попытался остановить Daewoo Nexia. Водитель не подчинился. Вместо этого он нажал на газ и устремился в темноту. Инспекторы включили маячки, сирену и громкоговоритель. Требования остановиться проигнорировали. Пришлось применить оружие: два выстрела в воздух, затем несколько — по колесам.

Машина с простреленными покрышками затормозила лишь у дома в соседней деревне Кривой Наволок. Нарушитель выскочил и побежал. Но куда? От полиции на своих двоих далеко не уйдешь. Задержанным оказался 16-летний студент местного техникума. «Прав» у него, естественно, не было. Автомобиль он взял без спроса у отца — просто прокатиться с приятелем. Теперь юный «шумахер» дает показания в отделе, а его родителям выписывают протоколы за ненадлежащее воспитание. Саму иномарку отправили на штрафстоянку.

Вот что значит оставлять ключи от машины на видном месте в семье, где подрастает мальчишка. Ночная гонка, погоня со стрельбой, испуганные соседи — и все ради того, чтобы покататься. Родители, запоминайте: ключи от авто не должны быть в свободном доступе.