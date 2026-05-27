За рулем стоящей на жаре машины обнаружили труп

Автомобиль долго стоял у библиотеки, чем и привлек внимание прохожих. Водитель не двигался. Прохожие заподозрили неладное и позвонили в скорую.

Мужчину с опущенной головой заметили прохожие в Сызрани

Как рассказали очевидцы сетевому ресурсу «КТВ-ЛУЧ», ЧП случилось днем 24 мая в Юго-Западном районе Сызрани. Легковой автомобиль был припаркован у библиотеки на проспекте 50-летия Октября.

Пожилой мужчина долгое время сидел внутри в неестественной позе. Прибывшие врачи не смогли его спасти. В минувшие выходные в городе стояла аномальная жара, и температура внутри раскаленного салона могла достигать 50-60 градусов. Предположительно, это и стало причиной гибели человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.

