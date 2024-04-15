Эвакуаторы: особенности их использования

Во-первых, если машина сломалась: не может ехать и невозможно сразу определить причину поломки. В этом случае нужно отогнать ее в автосервис, где бы ею занялись профессионалы. Остановиться автомобиль может абсолютно по любой причине: проблемы с генератором, катушкой зажигания, приводным ремнем и так далее.

Во-вторых, если спустило колесо. Да, опытные водители стараются возить с собой запаски, но, увы, такая неприятность часто случается, именно когда запасного колеса нет. Но даже если оно и имеется, не каждый автолюбитель сумеет без затруднений произвести замену. В таком случае эвакуатор просто необходим.

В-третьих, если случилось ДТП. Для нормализации дорожного движения пострадавшие автомобили или отгоняют самостоятельно, или вызывают эвакуатор, если те сильно покорежены и вышли из строя.

Основные виды эвакуаторов

Различают следующие основные виды эвакуаторной техники:

1. С трапами и неподвижной платформой. Считаются наиболее простыми и распространенными. На них машина может заехать сама, или же ее поставят при помощи специальной лебедки. Но у такого эвакуатора есть свои особенности — например, если авто попало в ДТП, то его ставят фактически волоком.

2. С подвижной платформой. Более удобная модель, которая легко загружает даже сильно разбитые машины.

3. С манипулятором. Самый дорогостоящий вариант эвакуатора — следовательно, на нем работают только очень опытные сотрудники. Частные лица редко нуждаются в услугах эвакуатора-манипулятора — он больше подходит для работы специальных служб.

Таким образом, в некоторых случаях услуги эвакуатора бывают не просто нужными, но и обязательными.

По материалам: московский-эвакуатор.рф.