Российские автомобилисты помогают волонтерам «ЛизаАлерт»

С 2020 года сеть АЗС «Газпромнефть» является ключевым топливным партнером отряда в 44 регионах страны. В рамках заключенного соглашения о стратегическом партнерстве на АЗС организуются штабы крупных поисковых мероприятий.

«Мы считаем, что бизнес может помогать в решении важных социальных задач, поэтому объединяем усилия, чтобы поддерживать тех, кто в этом нуждается. Четыре года назад мы запустили благотворительный проект „Заправь на поиск“, и с тех пор тысячи автомобилистов по всей стране стали его участниками. Благодаря их помощи волонтеры заправили транспорт более чем на 700 тысяч литров топлива, что сделало поиски пропавших людей быстрее и эффективнее», — отметил Дмитрий Шепельский, директор по региональным продажам «Газпром нефти».

За 2024 год число автомобилистов, присоединившихся к проекту, выросло на 42%. Более 30 тысяч человек помогли волонтерам заправить транспорт на 150 тысяч литров топлива и преодолеть 1,2 миллиона километров в поисках пропавших людей. Объем помощи вырос более чем на треть. Российские автомобилисты перевели в мобильном приложении сети АЗС поисково-спасательному отряду свыше 10 миллионов топливных бонусов, которые волонтеры используют для заправки автомобилей, спецтехники и генераторов, обеспечивающих работу поискового оборудования в удаленных районах.