Российские автомобилисты помогают волонтерам «ЛизаАлерт»

«Мы считаем, что бизнес может помогать в решении важных социальных задач, поэтому объединяем усилия, чтобы поддерживать тех, кто в этом нуждается. Четыре года назад мы запустили благотворительный проект „Заправь на поиск“, и с тех пор тысячи автомобилистов по всей стране стали его участниками. Благодаря их помощи волонтеры заправили транспорт более чем на 700 тысяч литров топлива, что сделало поиски пропавших людей быстрее и эффективнее», — отметил Дмитрий Шепельский, директор по региональным продажам «Газпром нефти».
За 2024 год число автомобилистов, присоединившихся к проекту, выросло на 42%. Более 30 тысяч человек помогли волонтерам заправить транспорт на 150 тысяч литров топлива и преодолеть 1,2 миллиона километров в поисках пропавших людей. Объем помощи вырос более чем на треть. Российские автомобилисты перевели в мобильном приложении сети АЗС поисково-спасательному отряду свыше 10 миллионов топливных бонусов, которые волонтеры используют для заправки автомобилей, спецтехники и генераторов, обеспечивающих работу поискового оборудования в удаленных районах.
«Поддержка автомобилистов помогает нашему отряду получить один из ключевых ресурсов, необходимых для эффективных поисков. С каждым годом количество заявок на поиск, поступающих в отряд, увеличивается, отряд постоянно растет, как и топливные расходы. Автомобилисты вносят огромный вклад — их участие позволяет привлекать ещё больше добровольцев для спасения людей. Благодаря этой помощи волонтеры уже нашли и вернули домой более 140 тысяч взрослых и детей. Мы искренне благодарны нашим водителям за действенное участие в большом общем деле», — рассказал Григорий Сергеев, руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».