Волгоград — последний из городов-миллионников получит объездную дорогу

В переводе с бюрократического на русский язык это означает, что соответствующие структуры уже приступили к первому этапу работ — проектированию окружной магистрали. И даже более того: минувшим летом в честь этого события на участке федеральной трассы Р22 Каспий в Городищенском районе Волгоградской области был установлен соответствующий памятный знак! Само же проектирование магистрали завершится в 2020 году.

Новая дорога пройдет через Городищенский и Светлоярский районы области с выходом на трассу Р228 Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Ерзовка. Проектируемый участок строительства свяжет российские регионы со странами Каспийского бассейна, укрепит дальние транзитные коридоры между центральными, южными областями страны и регионами Кавказа, Закавказья. Кроме того этот транспортный коридор значительно поддержит и укрепит торговое сотрудничество России с Ираном, Индией, Пакистаном, странами Персидского залива.

Любопытно, что изначально хотели построить трассу протяженностью 34 км, но благодаря поддержке Правительства РФ и Федерального дорожного агентства ее длина увеличилась до 71,4 км, на которых возведут шесть транспортных развязок в разных уровнях, 25 мостов и путепроводов. Строительство пойдет в три этапа и начнется с Красноармейского района Волгограда где сейчас наиболее напряженная дорожная обстановка.