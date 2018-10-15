Что покажут на выставке «Дорога 2018»

Фото: «Дорога 2018»
В выставочном центре «Казань Экспо» с 16 по 18 октября пройдет специализированная выставка «Дорога 2018». Мероприятие объединит под одной крышей не только производителей материалов и техники, но и разработчиков новейших технологий и прочих представителей бизнеса. Одним из ключевых станет проект «Безопасные и качественные дороги».
Светлана Ермолаева

Экспозицию посетят также представители Минтранса и Росавтодора. Одним из главных вопросов станут достигнутые результаты по проекту «Безопасные и качественные дороги», который направлен на приведение в порядок автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городов страны и развитие транспортной инфраструктуры. На выставке будут обсуждать глобальное развитие отрасли дорожного строительства.

На одной из площадок производители смогут выставить дорожно-строительную технику. Кроме того, посетители увидят демонстрационные заезды автомобилей с беспилотным управлением.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства «Росавтодор». Проведение «Дорога 2018» приурочено к профессиональному празднику Дню работников дорожного хозяйства, который назначен на 21 октября.

Кстати, корреспондент портала «АвтоВзгляд» отправился на выставку, так что в ближайшее время ждите специальный фоторепортаж.

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15 октября 2018
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