Мобильное приложение позволит пожаловаться на разбитую дорогу прямо в Минтранс

Стало известно, что мобильное приложение «Убитые дороги», поддерживаемое ОНФ с лета прошлого года, планируется интегрировать в информационную структуру Минтранса.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на слова депутата Госдумы Александра Васильева. По его данным, после завершения процесса, сообщения граждан, отправляемые ими на «Карту убитых дорог» ОНФ, будут автоматически перенаправляться на портал «Добродел» и попадать на стол соответствующего чиновника.

Напомним, что на «Карте убитых дорог» сейчас отмечено более 36 000 участков разбитых трасс. Из них 5% запланированы к ремонту в 2019 году.