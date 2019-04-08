Поездка на автомобиле в Крым и Сочи заметно подорожает с 15 апреля

На платных участках автодороги М-4 «Дон» с 15 апреля по 13 октября 2019 года вводятся сезонные тарифы для транспортных средств 1-ой тарифной группы (легковые транспортные средства) и 2-ой тарифной группы (небольшие грузовики и микроавтобусы) — сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Для владельцев транспондеров «T-pass» с 15 апреля стоимость проезда на участках М-4 «Дон» км 21 — км 93 в Московской области, км 93 — км 211 в Московской и Тульской областях, км 492 — км 517 обход г. Воронеж и км 1091 — км 1119 г. Ростов-на-Дону не изменится. Сообщается, что обновленная тарифная сетка появится на сайте «Автодор Платные дороги» 15 апреля.

Госкомпания объясняет повышение цен ежегодной индексацией в связи с инфляцией в стране. Масштабы роста расценок составят, по разным данным, до 10 рублей для каждого платного участка.

Их на данный момент не М-4 «Дон» на данный момент насчитывается 20. Таким образом, стоимость проезда днем за наличный расчет с 15 апреля может вырасти на 200 рублей с нынешних 1250рублей до 1450 рублей.