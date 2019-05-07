Дорожникам официально разрешат класть асфальт под дождем и снегом

НИИ транспортно-строительного комплекса по заказу Росавтодора изготовил новую редакцию ГОСТа «Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях».

Сейчас нормативы официально разрешают асфальтировать презжую часть при температурах не ниже +5°С. По новому же ГОСТ, асфальт класть будет можно вплоть до −10°С!

Правда, с оговоркой что его следует перевозить в самосвалах с подогреваемым кузовом, дорогу перед укладкой полагается очищать от снега и грязи, а при необходимости еще и сушить.

Кроме того, данную технологию запрещено применять при ветре скоростью более 6 м\с и отрицательной температуре воздуха, а также во время осадков интенсивностью более 5 мм в сутки, пишет «Коммерсант».

Напомним, что существующие ограничения на асфальтоукладку в холодное время года не мешают дорожникам класть асфальтобетонную смесь даже зимой прямо в лужи от растопленного реагентами снега. Свидетелями подобных «техпроцессов» регулярно становятся тысячи автомобилистов.

Когда же будет принят новый ГОСТ, изрядно развязывающий руки дорожным строителям, они, скорее всего, окончательно перейдут на круглогодичную укладку асфальта. И никакая огласка из-за видеороликов в интернете им теперь вообще не будет страшна — ГОСТ разрешил!