Грузовикам запретили ездить в жару

В документе Росавтодора указано, что ограничение планируется вводить в соответствии с прогнозом погоды от Росгидрометцентра. При температуре выше +32 градуса на дорогах будут выставляться знаки, запрещающие движение грузовиков.

Подобные меры принимаются в целях избежания образования аварийноопасной колеи на раскаленном от жары асфальте. Главной причиной такого поврежедения дорожного покрытия становятся крупнотоннажные большегрузы.

В перечень трасс, закрытых для фур, включен участок М9 в Псковской области, М10 в Ленинградской области, отрезок М4 «Дон» Ростов-на-Дону—Краснодар—Новороссийск, а также въезды к городам на трассе «Крым».

За нарушения указанного приказа Росавтодора к водителям большегрузов будут предприняты административные санкции.