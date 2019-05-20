5 способов ускорить свой путь на машине до Чёрного моря

У дальнобойщиков лучшим средством против переутомления в дороге считается 20—30 минут сна, которые ободряют лишь на некоторое, совсем непродолжительное время. Вместо того, чтобы каждый час или два останавливаться дремать, наиболее оптимальным решением станет полноценный ночной сон в гостинице или в палатке. Речь идет о безопасности окружающих людей.

Выезд ночью

Безусловно, ночная дорога сэкономит время: в этом случае почти всегда можно рассчитывать на низкую плотность движения на магистралях, отсутствуют пробки при выезде из города, нет очередей на АЗС, да и спящие члены семьи не требуют частых остановок. Но выезд ночью уместен лишь при одном условии — если водителя есть кому подменить, что позволит разным людям садиться за штурвал в несколько смен. В этом случае есть шанс добраться до моря без остановки на ночевку. Главное, чтобы рулевые соизмеряли свои силы.

Мимо Краснодара

Несмотря на платную и свободную дорогу на участке от Ростова-на-Дону до Краснодара, далеко не всегда уместно выбирать этот маршрут, особенно, если ваш путь лежит в Крым. По возможности стоит держаться подальше от столицы Кубани, так как шансы застрять в многокилометровых пробках на подступах к этому городу — почти всегда велики. Так что наиболее предпочтительным вариантом будет путь через Тимашевск и Славянск-на-Кубани.