5 способов ускорить свой путь на машине до Чёрного моря

Для истинных романтиков дорога за рулем на юг и обратно воспринимается, как часть отдыха. Такие туристы никуда не торопятся и не упускают возможности приукрасить свой путь приятными впечатлениями. Но для большинства наших отдыхающих дорога к морю и обратно — ничто иное, как вынужденное испытание, которое необходимо как можно быстрее преодолеть. Для таких водителей портал «АвтоВзгляд» отметил самые верные способы ускорить этот процесс.
Разумеется, в разумном подходе к этому вопросу основным приоритетом должна быть безопасность. Минимальное время, затраченное на дорогу, ни в коем случае не должно быть сопряжено с риском для жизни. Тем более если речь идет о семейном путешествии.
Техническое состояние
Прежде всего, любой путешественник должен быть по максимуму уверен в крепком здоровье и выносливости своего верного коня. Следовательно, прежде, чем отправляться в путь, необходимо обязательно пригнать автомобиль в проверенный автосервис для проведения комплексной диагностики и необходимых профилактических работ. Скрытый дефект, как правило, вылезает наружу в самый неподходящий момент. А в отпуске тратить время и деньги на ремонт машины — не лучший вариант.
Транспондер
Основным преимуществом платных дорог считается высокий уровень безопасности и большая скорость движения. К тому же существенно сэкономит время в пути использование транспондера — особенно, если вам придется ехать по трассе М-4 (Дон), где в пункты наличной оплатой, как правило, тянутся длинные очереди. Транспондер дает возможность проезда через отдельные терминалы, не останавливаясь. Напомним, что в этом году дневной тариф (с 7.00 до 0.00) на все участки М-4 составляет до 1319 километра составляет 1104 рубля, а ночная такса (с 0.00 до 7.00) дешевле — 624 рублей.
Полноценная ночевка
Выезжая из Москвы поздно вечером, многие водители рассчитывают добраться до Чёрного моря приблизительно к закату следующего дня, но этого не стоит делать, если рулевой в машине один, и его некому сменить. Какой бы молодой и здоровый организм не был, но в любом случае долгие и монтонные часы, проведенные за штурвалом, не лучшим образом сказываются на состоянии водителя. С притупленным вниманием и неадекватной реакцией он превращается в бомбу замедленного действия.
У дальнобойщиков лучшим средством против переутомления в дороге считается 20—30 минут сна, которые ободряют лишь на некоторое, совсем непродолжительное время. Вместо того, чтобы каждый час или два останавливаться дремать, наиболее оптимальным решением станет полноценный ночной сон в гостинице или в палатке. Речь идет о безопасности окружающих людей.
Выезд ночью
Безусловно, ночная дорога сэкономит время: в этом случае почти всегда можно рассчитывать на низкую плотность движения на магистралях, отсутствуют пробки при выезде из города, нет очередей на АЗС, да и спящие члены семьи не требуют частых остановок. Но выезд ночью уместен лишь при одном условии — если водителя есть кому подменить, что позволит разным людям садиться за штурвал в несколько смен. В этом случае есть шанс добраться до моря без остановки на ночевку. Главное, чтобы рулевые соизмеряли свои силы.
Мимо Краснодара
Несмотря на платную и свободную дорогу на участке от Ростова-на-Дону до Краснодара, далеко не всегда уместно выбирать этот маршрут, особенно, если ваш путь лежит в Крым. По возможности стоит держаться подальше от столицы Кубани, так как шансы застрять в многокилометровых пробках на подступах к этому городу — почти всегда велики. Так что наиболее предпочтительным вариантом будет путь через Тимашевск и Славянск-на-Кубани.