Как и почему «шмонают» отпускников, едущих к морю на авто по Крымскому мосту

Крымский мост, открытый в мае прошлого года, растянулся на 19 километров и считается самым длинным в Европе. На фоне неоднократных угроз, звучащих в определенных кругах украинской общественности в прямом смысле взорвать этот объект, на нем действуют усиленные меры безопасности, которые обеспечивают российские ВМФ, ВВС, ПВО, Пограничная служба и морская бригада Росгвардии.

Теоретически любой путешественник непосредственно на себе может ощутить заботу властей об охране Керченского моста. В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности, утвержденными Распоряжением правительства РФ, с обеих сторон на подъездах к стратегическому объекту действуют инспекционно-досмотровые пункты, куда выборочно попадают всего лишь 5—7% от всех проезжающих машин.