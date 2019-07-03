Как и почему «шмонают» отпускников, едущих к морю на авто по Крымскому мосту

Число желающих посетить на автомобиле Крым не убывает, и в разгар сезона отпусков нелишним будет напомнить о мерах транспортной безопасности, действующих на Керченском мосту. Напомним, что этот путепровод имеет статус стратегического объекта, а потому здесь действует высшая степень защиты не только с воздуха и суши, но с моря и даже из космоса. Ряд дополнительных мер безопасности водители могут ощутить и на себе.
Крымский мост, открытый в мае прошлого года, растянулся на 19 километров и считается самым длинным в Европе. На фоне неоднократных угроз, звучащих в определенных кругах украинской общественности в прямом смысле взорвать этот объект, на нем действуют усиленные меры безопасности, которые обеспечивают российские ВМФ, ВВС, ПВО, Пограничная служба и морская бригада Росгвардии.
Теоретически любой путешественник непосредственно на себе может ощутить заботу властей об охране Керченского моста. В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности, утвержденными Распоряжением правительства РФ, с обеих сторон на подъездах к стратегическому объекту действуют инспекционно-досмотровые пункты, куда выборочно попадают всего лишь 5—7% от всех проезжающих машин.
С одной стороны, это капля в море, и риск теракта при таких раскладах весьма высок. С другой стороны — проверка более значительного количества транспорта в курортный сезон приведет к огромным пробкам.
Выбор автомобилей для проверки ведется на усмотрение сотрудников службы безопасности Росавтодора, которые могут руководствоваться, как служебными разнарядками, так и определенными признаками, вызывающими подозрение.
Досмотр со стороны Тамани выглядит следующим образом. Инспекторы службы охраны дежурят сразу после стационарного поста ГИБДД, они выбирают из потока машины, и с помощью знаков жезлом предлагают заехать в терминал.
Водители и пассажиры, выйдя из автомобиля, подвергаются той же процедуре, что действует в аэропортах и железнодорожных вокзалах: они должны оставить все металлические предметы и пройти через рамку. Сама машина «просвечивается» с помощью ручных устройств. На всю процедуру уходит не более пяти-семи минут.
При строительстве моста были установлены 120 камер видеонаблюдения, контролирующих акваторию и береговую линию возле объекта. Для обеспечения безопасности дорожного движения на проезжей части путепровода работают 19 видеокамер и десять автоматических комплексов контроля скорости. Скоростной режим на Крымском мосту ограничен знаком 90 км в час. Остановка на путепроводе запрещена и грозит штрафом в размере 2000 рублей, так что селфи под аркой моста вам обойдется дороговато.
Если ваша машина вдруг по какой-то причине заглохнет, то на вынужденную остановку отреагирует служба эвакуации, которая бесплатно увезет вашу раненую «ласточку» до ближайшего берега. На мостовом переходе круглосуточно дежурят два эвакуатора легковых автомобилей и два эвакуатора грузовиков и пассажирских автобусов. Кроме того, здесь несут вахту несколько групп быстрого реагирования транспортной безопасности, среди которых шесть дорожных машин и четыре автомобиля техподдержки.