Принят закон, призванный остановить рост цен на бензин

Новелла подразумевает уменьшение прописанной в Налоговом кодексе условной средней оптовой цены продажи бензина на внутреннем рынке с 56 000 рублей до 51 000 рублей за тонну, что соответствует примерно цене в 41 рубль за 1 литр на АЗС.

Для дизельного топлива аналогичный показатель снижается с 50 000 рублей до 46 00 рублей за тонну — 41,75 рублей за 1 литр в рознице. После этого закон разрешает повышать условные оптовые цены не более, чем на 5% в год в течение ближайших пяти лет.

Предполагается, что благодаря этим изменениям в законодательстве внутрироссийские цены на топливо стабилизируются без заключения правительством специальных соглашений с нефтяниками.