С 1 августа на 40% подешевеет проезд по платным дорогам. Но не для всех

— С 1 августа до 13 октября 2019 г. для автомобилистов, проезжающих по участкам «Автодора» с транспондерами других операторов, будет снижена стоимость проезда. У автомобилистов появится возможность платить на 20—40% меньше базового тарифа, — говорится в сообщении, распространенном ГК «Автодор».

Равные условия оплаты проезда водятся на всех платных участках трассы М4 «Дон» и на трассе М11 «Москва — Санкт-Петербург» — кроме головного участка от МКАД до Солнечногорска, на нем тариф устанавливает концессионер — СЗКК («Северо-Западная концессионная компания»).

Речь идет о владельцах транспондеров ЗСД («Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга»), СЗКК и НКД («Новое качество дорог», оператор обхода Одинцово на М1).