Подмосковный асфальт будет светиться по ночам

Фото: АвтоВзгляд
Власти решили оснастить дороги Подмосковья светоотражателями. До конца года областные дороги будут светиться от фар проезжающих автомобилей благодаря почти 100 000 установленным на разметке катафотам.
Мирон Горин

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, катафоты появятся на аварийно-опасных участках трасс в 37 муниципалитетах.

– Светоотражающие элементы на осевой разметке обладают шумовым эффектом в случае наезда на сплошную линию, что позволяет снизить вероятность выезда на полосу встречного движения и избежать лобовых столкновений, являющихся одной из основных причин смертности в дорожно-транспортных происшествиях, — добавил г-н Гержик.

Стоит отметить, что Подмосковье станет первым регионом в стране, где будут использованы новейшие и, вероятно, недешевые катафоты.

ПДД, безопасность дорожного движения, технология, дорога, трасса
30 августа 2019
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