Подмосковный асфальт будет светиться по ночам

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, катафоты появятся на аварийно-опасных участках трасс в 37 муниципалитетах.

– Светоотражающие элементы на осевой разметке обладают шумовым эффектом в случае наезда на сплошную линию, что позволяет снизить вероятность выезда на полосу встречного движения и избежать лобовых столкновений, являющихся одной из основных причин смертности в дорожно-транспортных происшествиях, — добавил г-н Гержик.

Стоит отметить, что Подмосковье станет первым регионом в стране, где будут использованы новейшие и, вероятно, недешевые катафоты.