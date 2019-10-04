В Подмосковье установят 450 мобильных комплексов фиксации нарушений

На сайте Минтранса Московской области появился полный перечень участков трасс, где могут дежурить передвижные «фотовидеоловушки». Этот список добавился к еще одному, выложенному ранее, где перечислены 353 адреса стационарных камер. Стоит добавить, что на портале Правительство Подмосковья также есть интерактивная карта, где можно посмотреть расположение этих самых комплексов.

Напомним, Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в июне порекомендовал перестать прятать камеры фиксации на дорогах, подчеркнув, что особенно это касается опасных участков. И Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО отреагировало первым на это распоряжение, опубликовав первый список через несколько часов после заседания.