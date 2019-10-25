Назван срок, после которого «переобуваться» может стать уже поздно

ЦОДД Москвы рекомендовал автомобилистам уже сейчас заняться сменой покрышек на зимние, чтобы избежать очередей на пунктах шиномонтажа, ожидающихся уже на следующей неделе.

— По прогнозам синоптиков, со следующей недели ночью температура будет опускаться ниже ноля градусов, поэтому водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону. При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, — поведали Интерфаксу в пресс-службе ЦОДД.

Ранее сообщалось, что к европейской части России из Сибири приближается холодный циклон. Уже в начале следующей недели холодные арктические массы дойдут до столицы. Переходным днем станет понедельник 28 октября — температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. Окончательно похолодание произойдет во вторник 29 октября: температура ночью опустится до нуля, а воздух буде прогреваться лишь до 5—6 градусов тепла. Не исключены осадки в виде мокрого снега.