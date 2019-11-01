Минтранс предложил изменить разметку и использовать новые дорожные знаки

Внесено предожение ввести в употребление термин «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Речь идет об устройствах, предназначенных для передвижения человека с использованием электродвигателя и (или) мускульной энергии человека: роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Для них будут установлены отдельные ПДД.

Кроме того, Минтранс предлагает ввести разметку синего цвета для обозначения платных парковочных зон. При этом на бесплатнах местах стоянки останутся привычные белые линии. На некоторых участках парковочного пространства исчезнет разделение на машино-места.

Авторы проекта также планируют запретить стоянку автомобилей на направляющих островках и островках безопасности для оптимизации дорожного движения.

Не исключено, что в скором времени на российских улицах появится дорожный знак «Зарядка электромобилей», обозначающий соотвествующие пункты. Еще один знак — «Движение автобусов запрещено» — планируют ввести специально для водителей рейсовых пассажирских транспортных средств, маршрутных такси и школьных трансферов. Информация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов