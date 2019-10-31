Что делать, если в машине не закрывается дверь

Самое неприятное, что с этой неисправностью нельзя никуда ехать, если каким-то образом временно не закрепить двери в закрытом положении. В то же время оставлять на улице незапертый автомобиль небезопасно. Ситуация — не позавидуешь.

Чаще всего подобное случается на морозе после автомойки или зимой при снижении температуры после оттепели. В одном случае причиной может быть образовавшаяся наледь на уплотнителе или порогах, которая препятствует полному прилеганию двери к проему. Чтобы устранить проблему достаточно аккуратно убрать лед, но главное при этом не повредить лакокрасочное покрытие, обшивку и сам уплотнитель.

Если нет возможности загнать машину в теплый гараж, лучше всего запастись терпением и хорошенько прогреть автомобиль, плотно придерживая дверь в закрытом положении. В салоне должно быть, как можно теплее, и в этом случае часть льда сама по себе оттает.

В другом случае может замерзнуть замок, а точнее запорный механизм с «собачкой», фиксирующей поворотную скобу. Если «собачка» примерзнет, она перестанет двигаться, и дверь уже не закроется.