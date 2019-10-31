Что делать, если в машине не закрывается дверь

Фото https://www.motorverso.com
Недоразумения с автомобилем могут случаться самые разные и самым неожиданным образом. Бывает и такое, что двери, которые по умолчанию должны неподвижно фиксироваться в закрытом состоянии, вдруг отказываются это делать и вновь раскрываются нараспашку, как будто там нет защелок. Почему это происходит, и что делать в такой ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Самое неприятное, что с этой неисправностью нельзя никуда ехать, если каким-то образом временно не закрепить двери в закрытом положении. В то же время оставлять на улице незапертый автомобиль небезопасно. Ситуация — не позавидуешь.

Чаще всего подобное случается на морозе после автомойки или зимой при снижении температуры после оттепели. В одном случае причиной может быть образовавшаяся наледь на уплотнителе или порогах, которая препятствует полному прилеганию двери к проему. Чтобы устранить проблему достаточно аккуратно убрать лед, но главное при этом не повредить лакокрасочное покрытие, обшивку и сам уплотнитель.

Если нет возможности загнать машину в теплый гараж, лучше всего запастись терпением и хорошенько прогреть автомобиль, плотно придерживая дверь в закрытом положении. В салоне должно быть, как можно теплее, и в этом случае часть льда сама по себе оттает.

В другом случае может замерзнуть замок, а точнее запорный механизм с «собачкой», фиксирующей поворотную скобу. Если «собачка» примерзнет, она перестанет двигаться, и дверь уже не закроется.

В такой ситуации несложно заметить, как скоба упирается в паз, препятствуя закрытию. Чтобы решить проблему, необходимо прогреть замок, и о способах это сделать портал «АвтоВзгляд» уже писал.

В теплый сезон водители также не застрахованы от подобных неприятностей, и особенно если речь идет о старых автомобилях, где на просевших неотрегулированных дверях установлен старый замок. Нередко это происходит и на битых машинах с нарушенной геометрией кузова. Чаще всего дверь автомобиля может не закрываться от того, что замок на двери элементарно не совпадает с ответной частью в проеме. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать петли дверей.

Кроме того, причина может быть в механическом повреждении элементов замка, а также из-за других неисправностей, которые приводят к заклиниванию «собачки». В этом случае ничего не остается делать, как заменить замок.

При любых раскладах для регулировки петель и ремонта замка лучше вызвать профессионального автослесаря. Даже если у вас на это нет времени, крайне не рекомендуем придумывать хитрые способы привязать дверь к кузову с помощью веревок или жгутов. Вряд ли это будет надежно, а открывшаяся на ходу дверь может вызвать аварийную ситуацию на дороге.

безопасность дорожного движения, автосервис, технология, ремонт, запчасти, комплектующие, аксессуары, техническое обслуживание
31 октября 2019
2493