Как на платных трассах России снижают аварийность

Помимо того, что сократилось общее количество ДТП, снизилась и их тяжесть. Так, в целом пострадавших стало меньше на 5,3%, а погибших — на 17,8%, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Уменьшению аварийности поспособствовала модернизация дорожной инфраструктуры. В частности речь идет о новых светофорах, дорожных знаках и левоповоротных карманах. А также об увеличенном километраже освещения, шумовых полос и металлических барьерных и тросовых ограждений. Последние, к слову, не так безопасны, как может показаться на первый взгляд.

Кроме того, стоит упомянуть работу аварийных комиссаров, круглые сутки дежурящих на «платниках». Они не только помогают оформить ДТП и оказывают техническую поддержку при необходимости, в их компетенцию входит и первая медицинская помощь.

Кстати, обозреватели портала «АвтоВзгляд» выяснили, как быстро приезжают к месту столкновения аварийные комиссары на недавно открывшейся платной автомагистрали М11 «Москва—Санкт-Петербург». А также узнали, какие еще обязанности лежат на этой службе. Подробнее — здесь.