Пробки на трассе М4 «Дон» у Ростова-на-Дону исчезнут не скоро

Фото avtovzglyad.ru
Пробки и многочасовые заторы на трассе М4 «Дон» у Ростова-на-Дону и его ближайшего города-спутника Аксая давно стали у россиян, спешащих в разгар отпусков к Черному морю на своих авто притчей во языцех. В иные дни число машин на этом участке зашкаливает за 100 000. Увы, но в ближайшие несколько лет ситуация здесь не изменится.

Напомним, что строительство обхода сложного участка началось только в этом году. Протяженность новой дороги составит 65 км, из которых более половины придется на объездную вокруг Аксая — новая четырехполосная магистраль пройдет по пойме реки и будет включать в себя 8 путепроводов и мостов через реки, а также один надземный пешеходный переход.

При этом, сообщает ресурс rostender.info, тендер на строительство нескольких участков на обходе города Аксай государственная компания «Автодор» объявила только сейчас, оценив работы в 13 млрд. рублей. Победитель, который должен будет завершить стройку только в 2024 году, будет назван в середине января 2020 года.
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2 декабря 2019
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