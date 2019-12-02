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Дороги Пробки на трассе М4 «Дон» у Ростова-на-Дону исчезнут не скоро Фото avtovzglyad.ru

Пробки и многочасовые заторы на трассе М4 «Дон» у Ростова-на-Дону и его ближайшего города-спутника Аксая давно стали у россиян, спешащих в разгар отпусков к Черному морю на своих авто притчей во языцех. В иные дни число машин на этом участке зашкаливает за 100 000. Увы, но в ближайшие несколько лет ситуация здесь не изменится.