Новую Москву свяжут с метро новой дорогой

Новая четырехполосная магистраль — причем, с тротуарами, велодорожкой и шумозащитными экранами — длиной 2,3 км сократит время в пути до метро (станция представляет собой наземную крытую однопролетную конструкцию с островной платформой) до 5-и минут, а до Киевского шоссе — буквально до 1-й минуты. При этом для выезда на шоссе будет возведен дополнительный съезд. Планируется, что эта магистральная улица районного значения будет введена в эксплуатацию уже через полтора года, на что из бюджета, кск утверждает ресурс rostender.info будет потрачено 1 млрд. 463 млн. рублей.

Удовольствие дорогое, особенно если учесть, что, по мнению некоторых экспертов, особой необходимости в строительстве этой улицы нет. Однако столь внушительными вложениями власти планируют увеличить загруженность и станции «Филатов луг» в частности, и всего этого отрезка Сокольнической линии, поезда по которому ходят практически пустыми, ведь окрестных жителей тут совсем немного.