У МКАД может появиться платный дублер

Стало известно о подписании между правительством Московской области и компаниями-инвесторами предварительного соглашения на строительство еще одной платной магистрали в непосредственной близости от МКАД. Этот скоростной дублер пройдет южнее столицы — от Солнцево через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Протяженность полукольца составит 53 км. Ширина будущей дороги — 4—8 полос, разрешенная скорость — 120 км/ч.

Проект оценивается в 86,7 млрд. рублей. Срок строительства точно не определен, поскольку невозможно спрогнозировать сроки изъятия земель под прокладку шоссе. Известно лишь, что оно должно закончиться в течении пяти лет после получения последнего клочка.

Зато уже сейчас известно, что за проезд легковой машины по будущему дублеру МКАД собираются брать по 500 рублей, а с грузовиков — по 1500 рублей. Цены будут индексироваться с учетом инфляции. Мало того, согласно подписанному в феврале соглашению с инвесторами, правительство области может компенсировать концессионерам возможные убытки из-за недостаточно интенсивного движения по будущему «платнику», а также в случае снижения расценок за проезд, пишет ТАСС.