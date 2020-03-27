27 марта дороги Москвы ожидает первый в году «дачный коллапс»

—Ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21—22 вечера,— такое сообщение распространила пресс-служба ЦОДД.

По мнению сотрудников ведомства, пробки связаны с вероятно большим числом желающих провести неделю в условиях самоизоляции от коронавируса на даче при теплой и солнечной погоде.

Эксперты советуют автомобилистам выезжать за город до 15 часов или уже после окончания вечернего часа пик. Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

Напомним, что 25 марта президент Путин объявил нерабочей по всей стране неделю с 28-го марта по 6 апреля. В связи с этим, портал «АвтоВзгляд» предположил, что масса горожан воспользуется этим для раннего открытия дачного сезона.