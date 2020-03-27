27 марта дороги Москвы ожидает первый в году «дачный коллапс»

MK
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) распространил предупреждение о большой вероятности увидеть мощные пробки на выезде из города вечером последней пятницы марта. Портал «АвтоВзгляд» предупредил своих читателей об этом же на день раньше.

—Ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21—22 вечера,— такое сообщение распространила пресс-служба ЦОДД.

По мнению сотрудников ведомства, пробки связаны с вероятно большим числом желающих провести неделю в условиях самоизоляции от коронавируса на даче при теплой и солнечной погоде.

Эксперты советуют автомобилистам выезжать за город до 15 часов или уже после окончания вечернего часа пик. Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

Напомним, что 25 марта президент Путин объявил нерабочей по всей стране неделю с 28-го марта по 6 апреля. В связи с этим, портал «АвтоВзгляд» предположил, что масса горожан воспользуется этим для раннего открытия дачного сезона.

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27 марта 2020
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