Краснодарский край закрыт на карантин: иногородним авто — въезд воспрещен

Во всяком случае, об этом написал на своей страничке в Инстаграм губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, карантин может быть продлен и в дальнейшем. Все будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в стране и регионе в частности.

До конца недели парки, улицы и общественный транспорт будут обработаны специальными дезинфицирующими средствами. Кроме того, готовятся к выполнению оперативных задач мобильные отряды из состава полиции и казаков.

Соответствующее распоряжение подписал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Режим всеобщей самоизоляции действует для граждан всех возрастов, за исключением представителей организаций, осуществляющих транспортные и медицинские услуги.