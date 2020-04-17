Московские дороги защитят от коронавируса

— Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов, — такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В общей сложности в мероприятии будет задействовано более 4500 единиц распылительной и поливомоечной техники. Таким образом москвичи, предпочитающие валяться на асфальте, подбирать с него мелкие предметы и тянуть их в рот будут надежно защищены от коронавируса.

— Для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания, — добавил Бирюков.