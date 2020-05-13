«Автодор» продлил действие неиспользованных абонементов для проезда по трассе М4 «Дон»

Речь идет об абонементах для автомобилей первой и второй категорий, оформленных для проезда по платным участкам трассы М4 «Дон» в Подмосковье, в Тульской, Воронежской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. На 50 дней продлеваются «проездные», чей срок действия подошел к концу в период с 1 по 30 апреля 2020 года, а также документы, действующие 1 мая. Пролонгируются проездные документы автоматически, ароверить сроки действия можно в личном кабинете на сайте компании или в мобильном приложении.

Между тем, «Автодор» запланировал в 2020 году ремонтные работы сразу на шести трассах, находящихся под управлением компании: М4 «Дон», М1 «Беларусь», М3 «Украина», А107 Московское малое кольцо, А105 и М11 «Нева». Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в общей сложности в дело пойдет более 500 000 тонн асфальта.