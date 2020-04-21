В сезон летних отпусков пробок на М4 «Дон» скоро не будет

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на возведение завершающего отрезка дороги протяженностью 35 км в рамках проекта «Обход Аксая». Речь идет о четвертом этапе строительства — совершенно новой дороге, обходящей город Аксай и хутор Большой лог с восточной стороны.

С 1036 км по 1038 км трасса будет шестиполосной: по три в каждую сторону. А с 1038 км до 1072 км автомагистраль получит четыре полосы. Разрешенную скорость планируется повысить до 110 км/ч. Обход должен разгрузить трассу в этом районе, где в сезон отпусков в сутки может проезжать до 117 000 автомобилей, что превосходит пропускную способность трассы.

Стоит напомнить, что сегодня ведутся работы по реконструкции еще трех участков М4 «Дон», попавших в проект. Запланированы три транспортные развязки в разных уровнях, восемь путепроводов, пять мостов, в том числе и через реку Дон. Полностью обход Аксая достроят, как и ожидалось, в 2024 году.