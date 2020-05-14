Протестующие дальнобойщики перекрыли погранпереход на границе с Китаем

Проблемы с пересечением автотранспортом границы между Россией и Китаем начались после того, как несколько дней назад китайцы обнаружили у одного из российских водителей коронавирус.

— Китайская сторона сразу закрыла на карантин гостиницу, в которой проживали российские водители, и уведомила российскую сторону о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится ввиду указанных обстоятельств, — сообщил по этому поводу в официальном пресс-релизе директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев.

Одновременно китайцы вдвое — с 30 до 15 в день — сократили количество грузовиков, пересекающих границу со стороны России. В связи с этим, на подъездах к пункту контроля Пограничный на данный момент скопилось порядка 300 российских фур, водители которых вынуждены по многу суток ожидать своей очереди на проезд прямо в своих машинах.

Сообщается, что дальнобойщики решили устроить свою акцию протеста для того, чтобы привлечь внимание общественности к состоянию пункта пропуска Пограничный, где, по их мнению, отсутствуют элементарные удобства для нахождения там водителей, сообщает «Коммерсант».