Протестующие дальнобойщики перекрыли погранпереход на границе с Китаем

фото АвтоВзгляд
Водители фур устроили акцию протеста на погранпереходе Пограничный—Суйфэньхэ на российско-китайской границе. Из-за проблем с пропуском через него грузового автотранспорта на российской стороне скопилось более трех сотен грузовиков, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Проблемы с пересечением автотранспортом границы между Россией и Китаем начались после того, как несколько дней назад китайцы обнаружили у одного из российских водителей коронавирус.

— Китайская сторона сразу закрыла на карантин гостиницу, в которой проживали российские водители, и уведомила российскую сторону о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится ввиду указанных обстоятельств, — сообщил по этому поводу в официальном пресс-релизе директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев.

Одновременно китайцы вдвое — с 30 до 15 в день — сократили количество грузовиков, пересекающих границу со стороны России. В связи с этим, на подъездах к пункту контроля Пограничный на данный момент скопилось порядка 300 российских фур, водители которых вынуждены по многу суток ожидать своей очереди на проезд прямо в своих машинах.

Сообщается, что дальнобойщики решили устроить свою акцию протеста для того, чтобы привлечь внимание общественности к состоянию пункта пропуска Пограничный, где, по их мнению, отсутствуют элементарные удобства для нахождения там водителей, сообщает «Коммерсант».

большегрузы, грузовики, скандал, коронавирус
14 мая 2020
153