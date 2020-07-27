Улицы севера Москвы катастрофически затопило ливнями

Очередное наводнение после дождя произошло 27 июля — теперь уже на севере Москвы. Улица Вильгельма Пика в том месте, где она проходит под эстакадой МЦК, превратилась в самое настоящее озеро глинистой жижи, к котором беспомощно глохнут даже «Газели», не говоря уже о машинах меньшго размера.

Движение по участку дороги, разумеется, оказалось перекрыто. Заметим, что масштабы стихийного бедствия на этот раз не настолько катастрофичны, как в случае почти месячной давности на Варшавском шоссе.

Там, напомним, ливневые воды покрыли дорожное полотно почти метровым слоем, полностью затопив несколько подземных переходов.

Впрочем, в сети сегодня уже появились видео, на которых запечатлено как потоки мутной жидкости льются по ступеням в подземный переход не станции МЦК «Ботанический сад».

После случая на Варшавке официальные московские власти обвинили в произошедшем ЧП некие «листья и ветки», забившие ливневые стоки, а не конкретных чиновников, допустивших подобное наводнение в столице России.

Судя по всему, в затоплении улицы Вильгельма Пика обвинят, например, распоясавшуюся глину, посмевшую без спроса засорить стоки, — а не ответственных за это конкретных «пиджаков».