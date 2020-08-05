Проедут не все: на российско-белорусской границе образовались огромные пробки

По информации белорусского портала Tut.by, пограничники приступили к выдаче специальных пропусков для беспрепятственного преодоления границы. Вот только для получения «аусвайса» придется отстоять многочасовую очередь, а заодно и поделиться паспортными данными и номерами телефонов с сотрудниками ФСБ.

Кроме того, от путешествующих с обеих сторон требуют веские основания для пересечения территории страны. Например, документы, подтверждающие командировку по работе.

Отмечается, что таможенники осматривают автомобили, а данные водителей и пассажиров вносят в специальную базу.