Проедут не все: на российско-белорусской границе образовались огромные пробки

Фото: АвтоВзгляд
Для проезда в соседнюю Белоруссию и обратно отныне придется потратить несколько часов жизни, проведенных на границе. Из-за осложненных отношений между странами, ФСБ «фильтрует» автопутешественников, отнимая не только время, но и нервы. Правда, официального запрета на въезд-выезд граждан обоих государств нет.

По информации белорусского портала Tut.by, пограничники приступили к выдаче специальных пропусков для беспрепятственного преодоления границы. Вот только для получения «аусвайса» придется отстоять многочасовую очередь, а заодно и поделиться паспортными данными и номерами телефонов с сотрудниками ФСБ.

Кроме того, от путешествующих с обеих сторон требуют веские основания для пересечения территории страны. Например, документы, подтверждающие командировку по работе.

Отмечается, что таможенники осматривают автомобили, а данные водителей и пассажиров вносят в специальную базу.

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5 августа 2020
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