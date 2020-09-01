На трассе М4 нашли новый способ контроля за водителями

В течение полугода трижды в неделю, утром и вечером беспилотники будут совершать полеты по заданному маршруту, мониторить дорожную обстановку и передавать данные о нештатных ситуациях на пульт диспетчера. В частности, летательные аппараты доложат, если автомобиль движется задним ходом или — остановился в неположенном месте.

Считается, что нововведение повысит безопасность на дороге. В будущем планируется обучить беспилотники летать самостоятельно, без контроля оператора. Кроме того, электронику настроят так, чтобы она самостоятельно распознавала нештатные ситуации. И хочется верить, что эти нововведения будут использованы на благо водителей, а не против них.

Кстати, опрос посетителей портал «АвтоВзгляд» показал, что большинство из них совсем не в восторге ни от летнего отдыха на черноморском побережье, ни от необходимости платить деньги за возможность доехать туда на собственном автомобиле.