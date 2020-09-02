На юге России хотят убрать знаменитую пробку на трассе Джубга—Сочи

Сейчас железная дорога идет вдоль черноморского побережья. Правда, в декабре 2019 года Владимир Путин заявил, что отодвинуть железнодорожное полотно от побережья — «стратегическая задача». Правда, нынешняя линия очень удобна для пассажиров-курортников: она выполняет пригородную функцию, позволяя пассажирам перемещаться между промежуточными курортными городами (например, доехать из Сочи в Дагомыс или Лазаревское).

Параллельно ведется проработка дублера автотрассы Джубга—Сочи. То, что эта дорога перегружена сверх всяких мер, знают все: в прошлом году, по данным ФКУ «Упрдор „Черноморье“», в конце августа перегруженность трассы на выезде из Сочи составляла 678,5%. Возведение альтернативы — прямой четырехполосной трассы — в 2018 году оценивалось в 1,6 трлн рублей, а потому было признан слишком дорогим. Скорее всего, теперь Минтранс разработает более дешевый вариант.