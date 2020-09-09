Россиянам пообещали много новых и хороших дорог, но через 15 лет

По словам Петушенко, в стране появится сеть скоростных дорог Север — Юг — Запад — Восток. Так, на юге будет проведена реконструкция трассы М4 «Дон». В результате, в 2023 году ездить из Санкт-Петербурга на Черное море можно будет со скоростью 110 км/ч. Вдобавок запланировано строительство обходов города Сочи, поселка Лазаревское, города Туапсе и участка от города Новороссийск до поселка Джубга.

В свою очередь, на севере будет построен многострадальный обход Твери на трассе М11 «Нева». На востоке страны появится скоростная трасса М12 Москва — Казань. Более того: к 2030 году трассу планируется довести от Казани на Урал до Екатеринбурга. К 2035 году весь маршрут до Кузбасса должен проходить по дорогам I-й категории.

Добавим, что все это будут платные магистрали, так как «Автодор» занимается только ими. Что ж, видимо, власти поняли, что россияне готовы платить, лишь бы не плестись по убитым бесплатным двухполоскам. Вдобавок в компании подчеркнули, что все их стройки признаны инфраструктурными проектами, поэтому согласование документов будет идти по упрощённой схеме.