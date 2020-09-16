Названы магистрали Москвы, на которых чаще всего происходят ДТП

ДТП, в которых автомобилистам потребовалась помощь эвакуаторов «Московского паркинга», с июня по август чаще всего происходили на МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов — соответственно, эти трассы стоит признать наиболее опасными. В авариях пострадали 440 машин, которым потребовалась эвакуация.

Добавим, что столичные власти знакомы с этой статистикой. В качестве ответной меры мэрия Москвы готовит множество «улучшений», а первой переделке подвергнется Московская кольцевая автодорога. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в ближайшее время на магистрали появятся специальные карманы, где смогут останавливаться сломавшиеся автомобили, и другие нововведения.