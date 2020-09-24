В России придумали систему, измеряющую промилле у водителей на расстоянии

Вскоре в машинах общественного и коммерческого транспорта может начать массово появляться оборудование для определения физического состояния драйвера на расстоянии.

Оно представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из ИК-термометра, видеокамеры системы распознавания лиц, тонометра, контролирующего давление и алкотестера. Вся эта система замкнута на общий блок управления.

Если она обнаруживает превышение допустимой нормы алкоголя в воздухе кабины, руководству автопредприятия отправляется соответствующее уведомление. Одновременно может быть заблокирована система запуска мотора машины.

Уже известно, что стационарный вариант совместного детища MedPoint24 и NtechLab стоит 180 000 рублей, а переносной — 130 000 рублей, сообщает «Коммерсант».