В России придумали систему, измеряющую промилле у водителей на расстоянии

фото: соцсети
Компании MedPoint24 и NtechLab объявили о создании российского аппаратного комплекса, способного распознавать опьянение шофера и сообщать об этом всем заинтересованным лицам. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности разработки. В России придумали систему, измеряющую промилле у водителей на расстоянии

Вскоре в машинах общественного и коммерческого транспорта может начать массово появляться оборудование для определения физического состояния драйвера на расстоянии.

Оно представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из ИК-термометра, видеокамеры системы распознавания лиц, тонометра, контролирующего давление и алкотестера. Вся эта система замкнута на общий блок управления.

Если она обнаруживает превышение допустимой нормы алкоголя в воздухе кабины, руководству автопредприятия отправляется соответствующее уведомление. Одновременно может быть заблокирована система запуска мотора машины.

Уже известно, что стационарный вариант совместного детища MedPoint24 и NtechLab стоит 180 000 рублей, а переносной — 130 000 рублей, сообщает «Коммерсант».

безопасность дорожного движения, алкотестер
24 сентября 2020
162