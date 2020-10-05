Дроны начали с воздуха фиксировать нарушения ПДД на М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» рассказала о старте эксперимента по контролю за ситуацией на трассе М-4 «Дон» с воздуха. Для этого там начали применять беспилотные летательные аппараты. На данный момент патрулируется лишь участок дороги с 82 по 203 километр. Дрон-наблюдатель нацелен на фиксацию остановки машины на обочине и движение задним ходом.

— Нарушение, например, остановка в неположенном месте, будет передаваться аварийному комиссару, он будет выезжать, говорить владельцу машины, чтобы тот ее убрал. И если человек не поймет, тогда, возможно, данные будут передаваться дальше в ГИБДД, которая имеет право выписывать штрафы за нарушения правил дорожного движения. Госкомпания никаких штрафов за данное нарушение не выписывает, — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу пресс-службы госкомпании «Автодор» Татьяну Шадрину.

Сообщается, что в случае успеха пилотного проекта на М-4 ,контроль за машинами передадут беспилотным аппаратам и на других трассах, обслуживаемых «Автодором»: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-11 «Нева» и А-105 — подъездной дороге к аэропорту Домодедово.