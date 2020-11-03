Платные дороги в России стали намного безопаснее

Есть мнение, что весной люди почти никуда не ездили, поэтому аварийность уменьшилась только из-за сокращения потока машин. На самом деле, это не так! Ведь лето и осень перекрыли весеннее затишье, поскольку на отечественных «платниках» наблюдался настоящий ажиотаж, которого не было в прошлые годы: так, южные направления оказались оккупированы отпускниками, которые пожелали вырваться на курорты черноморского побережья.

Сам «Автодор» уверен, что снижение смертности — результат их работы: во многих местах были разделены встречные потоки и построены надземные переходы. По итогу общее количество аварий стало меньше на 20,1%, а количество раненых — на 21,8%.

По статистике, главными причинами ДТП на платных трассах стали остановка и стоянка в запрещенных местах, а также утомляемость водителей и неисправности автомобилей. Пешеходы же выходят на «платники» ночью без светоотражающих элементов.

Так что, отправляясь в путешествие, портал «АвтоВзгляд» рекомендует вдумчиво выбирать места для парковки, а перед выездом — проверять исправность машины. Ну, и конечно, трезво оценивайте свои силы: лучше сделать остановку на отдых, чем уснуть за рулем!