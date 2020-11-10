В Москве организуют еще 14 новых «выделенок»

Дептранс столицы официально объявил о введении еще на 14 участках улично-дорожной сети города полос для общественного транспорта. Это произойдет с 23 ноября.

«Выделенки» нарисуют на 2-ой улице Машиностроения, улице Ленина, ул. Лебедева, Менделеевской, Ярцевской, Островитянинова, Осеннем бульваре, Нижней Масловке, Полярной, Каспийской, на Хамовническом Валу, 3-ем Крутицком переулке на Рижской площади и Щелковском шоссе.

Напомним, что совсем недавно, с 7 ноября, дептранс запретил движение обычных машин по А-полосам в выходные. «Проезд по всем выделенкам Москвы разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели»,— говорилось в сообщении ведомства.

В Москве штраф за выезд на полосу общественного транспорта вопреки запрету грозит штрафом в размере 3000 рублей.