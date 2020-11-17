Московские депутаты попросили Собянина остановить расширение зоны платных парковок

Группа московских муниципальных депутатов выступила с инициативой прекратить расширение зоны платной парковки в столице хотя бы до момента отмены ограничений, введенных под предлогом коронавируса.
«Ввести мораторий на расширение зон платной парковки в Москве до окончания ограничительных мер, введенных в городе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19» — говорится в обращении к Собянину.
«Муниципалы» ссылаются на мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая 6 ноября заявила, что заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в общественном транспорте, пояснив, что это «самые опасные места, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга». Следовательно, делают вывод подписавшиеся, в настоящий момент личный автомобиль является одним из наиболее безопасных видов передвижения.
То есть, по логике, принудительно пересаживать людей с личного транспорта на общественный сейчас нельзя.
Кроме того, авторы инициативы хотят «передать полномочия советам депутатов муниципальных округов по принятию решения о введении/отмене, утверждению адресного перечня платных парковок и тарифов на них для магистральных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения, оставив за департаментом транспорта право предложения возможных вариантов по изменению парковочного пространства в каждом отдельном районе, которые будут носить исключительно рекомендательный характер».
Характерно, что петицию поддержали 75 муниципальных депутатов Москвы при том, что общая их численность в городе составляет порядка 1500 человек. Такое соотношение крайне наглядно иллюстрирует истинный уровень интереса большей части этого контингента к личному участию в решении проблем своего округа и местных жителей.
С другой стороны, мы имеем все основания предположить, что на 75 депутатских голосов из 1500 возможных мэр Собянин своего высочайшего внимания, скорее всего, не обратит.