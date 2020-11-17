Московские депутаты попросили Собянина остановить расширение зоны платных парковок

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Несколько десятков московских депутатов подписали обращение к мэру столицы Сергею Собянину, касающееся продолжающегося непрерывного расширения зоны платных парковок в городе. По данным портала «АвтоВзгляд», они хотят больше полномочий в этой сфере.

Группа московских муниципальных депутатов выступила с инициативой прекратить расширение зоны платной парковки в столице хотя бы до момента отмены ограничений, введенных под предлогом коронавируса.

«Ввести мораторий на расширение зон платной парковки в Москве до окончания ограничительных мер, введенных в городе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19» — говорится в обращении к Собянину.

«Муниципалы» ссылаются на мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая 6 ноября заявила, что заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в общественном транспорте, пояснив, что это «самые опасные места, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга». Следовательно, делают вывод подписавшиеся, в настоящий момент личный автомобиль является одним из наиболее безопасных видов передвижения.

То есть, по логике, принудительно пересаживать людей с личного транспорта на общественный сейчас нельзя.

фото АвтоВзгляд

Кроме того, авторы инициативы хотят «передать полномочия советам депутатов муниципальных округов по принятию решения о введении/отмене, утверждению адресного перечня платных парковок и тарифов на них для магистральных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения, оставив за департаментом транспорта право предложения возможных вариантов по изменению парковочного пространства в каждом отдельном районе, которые будут носить исключительно рекомендательный характер».

Характерно, что петицию поддержали 75 муниципальных депутатов Москвы при том, что общая их численность в городе составляет порядка 1500 человек. Такое соотношение крайне наглядно иллюстрирует истинный уровень интереса большей части этого контингента к личному участию в решении проблем своего округа и местных жителей.

С другой стороны, мы имеем все основания предположить, что на 75 депутатских голосов из 1500 возможных мэр Собянин своего высочайшего внимания, скорее всего, не обратит.

автоправо, парковка, штрафы, платная парковка, дептранс
17 ноября 2020
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