Московские депутаты попросили Собянина остановить расширение зоны платных парковок

Группа московских муниципальных депутатов выступила с инициативой прекратить расширение зоны платной парковки в столице хотя бы до момента отмены ограничений, введенных под предлогом коронавируса.

«Ввести мораторий на расширение зон платной парковки в Москве до окончания ограничительных мер, введенных в городе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19» — говорится в обращении к Собянину.

«Муниципалы» ссылаются на мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая 6 ноября заявила, что заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в общественном транспорте, пояснив, что это «самые опасные места, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга». Следовательно, делают вывод подписавшиеся, в настоящий момент личный автомобиль является одним из наиболее безопасных видов передвижения.

То есть, по логике, принудительно пересаживать людей с личного транспорта на общественный сейчас нельзя.