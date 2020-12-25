Для водителей грузовиков создали специальный режим навигатора

Для этого были размечены около 170 городов, на улицах которых указаны 53 604 дорожных знака для грузовиков. За три первых месяца работы функцией ежедневно пользовались около 100 тысяч водителей. Притом «Яндекс» продолжает добавлять новые данные по дорогам и ограничениям.

Грузовая навигация позволяет учитывать параметры автомобиля — габариты, максимально разрешенную массу, фактическую массу, нагрузки на оси, грузоподъемность, экологический класс и наличия прицепа. Новая функция также появилась и в логистической платформе «Маршрутизация».

Кстати, во внезапно наступившую эпоху удаленки спрос на доставку товаров из магазинов вырос многократно. И если с подвозом продуктов из супермаркета справится любой человек на легковушке (и даже пеший курьер), то для более крупных заказов неплохо бы иметь грузовичок.

Так, может, рискнуть и купить коммерческую машину? А там, когда заказы пойдут, вторую и третью. Портал «АвтоВзгляд» совместно с Авито Авто решили поделиться советами, как же правильно купить свой первый грузовой автомобиль. Особенно если финансов хватает лишь на подержанный вариант.