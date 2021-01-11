Новые участки подмосковной ЦКАД стали платными

До сих пор водителям нужно было рассчитываться за проезд лишь на ЦКАД-3 (от М-11 «Нева» до М-7 «Волга») — участке, открывшемся в середине ноября минувшего года. Теперь же платными стали и другие фрагменты «кольца»: ЦКАД-4 (от М-7 «Волга» до М-4 «Дон»), ЦКАД-3.5 (М-10 «Россия» — М-11 «Нева») и частично доступный ЦКАД-1 (М-4 «Дон» — М-2 «Крым»).

ЦКАД-5, напомним, останется бесплатным, поскольку его большая часть — это реконструированная трасса А-107 (Малая бетонка).

Как и на ЦКАД-3, на остальных участках стоимость проезда для автомобиля 1 категории по электронному билету составит примерно 5 рублей за 1 км. Для тех, кто пользуется транспондерами компании «Автодор — Платные Дороги» предусмотрены скидки: 1 км обойдется в 2,5 — 4 рубля в зависимости от дальности маршрута.

Таким образом, за весь платный участок (М-10 «Россия» — М-2 «Крым») без устройства придется отдать 1065 рублей, с устройством — 532,5. Ознакомиться с полной тарифной сеткой можно в мобильном приложении или на официальном сайте компании.

Напомним, что с 11 января также вступила в силу поправка в КоАП, предусматривающая штраф за проезд по скоростной магистрали без оплаты. Так, водителям легковушек, решивших сэкономить, будут присылать «письма счастья» на 1500 рублей, а грузовиков — уже на 5000.