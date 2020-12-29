Подробный путеводитель по ЦКАД: новая кольцевая автодорога почти замкнулась

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги — реализация очень важного транспортного проекта как для региона, так для всей страны в целом — началось четыре года назад. Уже в конце 2017-го дорожники сдали первый участок — обход Звенигорода. К середине 2020-го ГК «Автодор» открыла еще два фрагмента ЦКАД-5 — от деревни Жедочи в Наро-фоминском районе до трассы М-3 «Украина», а также от Можайского до Новорижского шоссе.
Открытые участки
Грандиозным событием стал запуск ЦКАД-3, соединяющего автодороги М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Этот участок строился с нуля, в отличие от того же ЦКАД-5, где большая часть трассы — реконструированная А-107. Но не успели водители «обкатать» третий участок, как «Автодор» открыл еще 170 км «кольца» — 28 декабря для автомобилистов стали доступны ЦКАД-4, ЦКАД-3.5, а также ЦКАД-5 (его оставшаяся часть) и частично ЦКАД-1.
Знакомство с новыми участками следует начинать с ЦКАД-4 — второго по протяженности пускового комплекса после ЦКАД-3. Трасса в 97 км проходит от М-7 «Волга» до М-4 «Дон» — она граничит с ЦКАД-3 на востоке и ЦКАД-1 на юге. Здесь предусмотрено шесть транспортных развязок: помимо уже упомянутых магистралей, это пересечения с А-107 в районе Носовихинского шоссе, с Егорьевским шоссе, трассой М-5 «Урал» и местной дорогой, ведущей к аэропорту Домодедово. Проезд по всему ЦКАД-4 занимает всего 50 минут.
Одним из самых сложных искусственных сооружений на четвертом пусковом комплексе стала четырехуровневая развязка с М-4 «Дон», ведь в том месте соединяются не две, а целых три дороги, включая Малую бетонку. Там же берет свое начало ЦКАД-1 — участок, проходящий до Калужского шоссе, до границы с ЦКАД-5. На сегодняшний день он открыт лишь частично: от М-4 «Дон» до М-2 «Крым».
К слову, режим платного проезда на ЦКАД-4 и открытых участках ЦКАД-1 будет введен после новогодних праздников — отличный повод протестировать все преимущества новой дороги.
Недостающие фрагменты были запущены и на ЦКАД-5 — теперь пятый пусковой комплекс введен в эксплуатацию полностью: от Калужского шоссе до М-10 «Россия». Его особенность в том, что он единственный из всех участков нового «кольца» останется бесплатным. Почему? Потому что, как мы уже сказали, лишь часть ЦКАД-5 построена с нуля — в основном это реконструированные отрезки Малой бетонки.
Наконец, движение запущено и по самому маленькому участку кольцевой автодороги — ЦКАД-3.5. Этот участок проходит от М-10 «Россия» до М-11 «Нева», соединяя между собой пятый и третий пусковые комплексы. Таким образом, отныне автомобилисты могут использовать 310 км дороги и без пробок-заторов легко проезжать от Калужского шоссе до М-2 «Крым». Общая же протяженность основного «кольца» составляет 336 км.
Оплата проезда
На ЦКАД впервые в России применили систему взимания платы «Свободный поток», позволяющую водителям рассчитываться за проезд, не останавливаясь перед шлагбаумами. Вдоль трассы на каждом участке между развязками установлены П-образные опоры с камерами, датчиками и антенной. Когда машина проезжает под рамкой, система идентифицирует ее по госномеру, или же «ловит» сигнал с транспондера, и средства списываются со счета водителя автоматически.
— На открывшихся участках предусмотрено 8 рамок взимания платы. В частности, на ЦКАД-3—5 установлена одна рамка, на ЦКАД-4 — пять, на ЦКАД-1 — две. Если говорить про статистику по способам оплаты, то мы можем с уверенностью сказать, что на всех платных трассах страны доля оплаты транспондерами растет год от года. Так, в среднем по всем трассам процент оплаты по транспондерам увеличился с 50% до 58%, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Дмитрий Дунаев, генеральный директор «Автодор — Платные Дороги».
Впрочем, не удивительно, что автомобилисты так активно приобретают транспондеры, ведь они позволяют существенно экономить не только время в пути, но и свои кровно нажитые. Так, например, пользователи устройств линейки T-pass могут получить на ЦКАД скидку в размере до 50% за дальность маршрута и еще до 15% на остаток по Программе лояльности.
— На ЦКАД стоимость проезда с транспондером T-pass сформирована по аналогии с М-11 «Нева» по принципу «дальше едешь — меньше платишь», то есть с применением каскадной системы скидок. Действуют следующие градации: короткий маршрут — 15%, соответствует базовой скидке, средние маршруты — 30%, длинные маршруты — 50%. По большому счету, скидку в 30% автомобилист получает, проехав две рамки взимания платы подряд, а 50% — за три и более, — пояснил наш собеседник.
Возьмем в качестве примера проезд по всем открытым участкам «кольца», где впоследствии будет взиматься плата — то есть от М-10 «Россия» до М-2 «Крым». Водителю без транспондера такое путешествие на легковом автомобиле первой категории (две оси, высота — с прицепом или без — меньше 2 м) обойдется в 1065 рублей. С транспондером T-pass — в 532,5 рубля, а если будет активна и максимальная скидка по Программе лояльности (15% на остаток), то и вовсе 452,6. Согласитесь, разница весьма ощутима.
Сами транспондеры автомобилиста не разорят — сегодня на официальном сайте компании можно приобрести устройство по цене от 1250 до 1600 целковых. Кроме того, предлагается девайс модели «Платинум» за 3300 рублей, который прекрасно подойдет в качестве подарка товарищу или коллеге. Впрочем, заказать транспондер можно не только в интернете. Пункты продаж — стационарные, мобильные и модульные — есть и на самой ЦКАД. Они уже функционируют на третьем участке, а потом появятся и на четвертом.
— Пока в январе 2021 года планируется открытие нового Дополнительного офиса в Бронницах, на улице Льва Толстого, 9. Также впоследствии по ЦКАД-4 будут курсировать Мобильные пункты продаж, при обращении в которые можно получить полный спектр услуг — от покупки транспондера T-pass до оплаты уже совершенного проезда. Расположенные в зонах отдыха, они заметны издалека — водители смогут получить необходимые услуги «по пути», — отметил Дмитрий Дунаев.
Тем же, кто пока не обзавелся транспондером, для проезда по новому «кольцу» следует заранее оформить электронный билет. Потребуются кое-какие данные: марка и модель авто, категория и госномер машины, предполагаемые дата и время поездки, а также контакты плательщика— номер телефона и email. Если планы водителя изменятся, он сможет аннулировать билет и вернуть внесенные средства. Но сделать это нужно заблаговременно — до наступления часа, указанного в «проездном».
Дополнительные услуги
На ЦКАД, как и на других платных дорогах госкомпании «Автодор», круглосуточно дежурят аварийные комиссары — технические специалисты, готовые оказать водителю помощь. К ним можно обратиться, если в пути закончилось топливо, повредилось колесо, произошла какая-либо поломка или авария. В последнем случаи аваркомы подскажут, как правильно составляется европротокол или даже вызовут экстренные службы. В остальных ситуациях — приложат максимум усилий, чтобы вернуть машину к жизни.
Чтобы вызвать аварийных комиссаров на место происшествия, достаточно набрать единый номер *390 — оператор контакт-центра примет заявку, после чего переадресует вызов на специалиста, который уточнит все подробности. Если позвонить в службу возможности не окажется, спасатели приедут сами, после того как оператор Центрального пункта управления отдаст им соответствующую команду, приметив по камерам остановившийся на дороге автомобиль. Время прибытия «технички» на место — не более 12 минут.
А что делать, если просто захочется остановиться и размяться? Все просто: добраться до ближайшей площадки отдыха. Зоны с детскими городками, скамеечками и туалетными комплексами расположены на ЦКАД через каждые 15 км. А вот АЗС, кафе, мотелей и прочих объектов инфраструктуры на «кольце» пока нет. Развитие этого направления запланировано на будущий год.
Что дальше
В 2021-м на ЦКАД появятся не только заправки, но и новые, недостающие участки. Так, во второй половине года дорожники сдадут еще 25 км ЦКАД-1 — фрагмента, соединяющего М-2 «Крым» и Калужское шоссе. Как только эту трассу введут в эксплуатацию, Центральная кольцевая автодорога замкнется. Но на этом строительство скоростной магистрали не закончится — завершится лишь его первая очередь.
Ко второй приступят, как только трафик достигнет показателя в 40 000 автомобилей в сутки. ЦКАД обзаведется новыми развязками — к примеру, с Дмитровским и Щелковским шоссе на северо-востоке Подмосковья — и вторым пусковым комплексом, который пройдет параллельно ЦКАД-5 и Большой бетонке. Этот участок — от трассы до М-1 «Беларусь» до Клина (и даже чуть дальше) — станет платным. Но говорить о нем пока рано.