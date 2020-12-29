Подробный путеводитель по ЦКАД: новая кольцевая автодорога почти замкнулась

Знакомство с новыми участками следует начинать с ЦКАД-4 — второго по протяженности пускового комплекса после ЦКАД-3. Трасса в 97 км проходит от М-7 «Волга» до М-4 «Дон» — она граничит с ЦКАД-3 на востоке и ЦКАД-1 на юге. Здесь предусмотрено шесть транспортных развязок: помимо уже упомянутых магистралей, это пересечения с А-107 в районе Носовихинского шоссе, с Егорьевским шоссе, трассой М-5 «Урал» и местной дорогой, ведущей к аэропорту Домодедово. Проезд по всему ЦКАД-4 занимает всего 50 минут.

Одним из самых сложных искусственных сооружений на четвертом пусковом комплексе стала четырехуровневая развязка с М-4 «Дон», ведь в том месте соединяются не две, а целых три дороги, включая Малую бетонку. Там же берет свое начало ЦКАД-1 — участок, проходящий до Калужского шоссе, до границы с ЦКАД-5. На сегодняшний день он открыт лишь частично: от М-4 «Дон» до М-2 «Крым».

К слову, режим платного проезда на ЦКАД-4 и открытых участках ЦКАД-1 будет введен после новогодних праздников — отличный повод протестировать все преимущества новой дороги.