Проезд по дорогам Москвы и Подмосковья собираются сделать платным

Идея тотальной платности дорог в столичном регионе обосновывается тем, что стоимость владения и поездок на личном авто, включая транспортный налог, акцизы за топливо, платежи за парковку в крупных городах, находятся в России на одном из минимальных уровней в мире.

При этом один из наиболее значимых источников финансирования транспортной инфраструктуры — акцизы — «не имеют значительного долгосрочного потенциала роста», говорится в «Стратегии развития транспортной системы города Москвы и Московской области на период до 2035 года», подготовленной по заказу АНО «Дирекция Московского транспортного узла»(ДМТУ).

Документ родился в некоем Центре экономики инфраструктуры, говорится на сайте ДМТУ, и предусматривает внедрение системы взимания платы за перемещение на личном автомобиле по уличной дорожной сети Москвы и городов Московской области. Предполагается введение покилометровых платежей, контролируемых с помощью камер автоматической фиксации.