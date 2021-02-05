Россияне привыкли ездить по платным дорогам

Фото: Автодор.
После весеннего локдауна российские автомобилисты бросились осваивать просторы родной страны. Притом закрытые границы положительно сказались на «посещаемости» отечественных курортов, добираться до которых многие решили по «платникам».

Госкомпания «Автодор» отметила, что количество поездок по платным трассам России в 2020 году заметно выросло. Если говорить конкретно, то «платниками» воспользовались почти 140 миллионов автомобилистов — это сразу на 5,6% больше, чем годом ранее.

Любопытно, что 111 миллионов проездов записала на свой счет трасса М4 «Дон». Кроме того, высокой популярностью пользуется новая ЦКАД: с середины ноября, когда была запущена дорога, по ней проехало более 600 000 транспортных средств.

Между тем, достоянием общественности стал очередной информационный «вброс», произведенный лоббистами введения максимального количества поборов с водителей. На этот раз, по данным портала «АвтоВзгляд», автовладельцев предполагается «доить» за любое перемещение по московской агломерации.

платные дороги, дорога
5 февраля 2021
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