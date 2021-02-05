Россияне привыкли ездить по платным дорогам

Госкомпания «Автодор» отметила, что количество поездок по платным трассам России в 2020 году заметно выросло. Если говорить конкретно, то «платниками» воспользовались почти 140 миллионов автомобилистов — это сразу на 5,6% больше, чем годом ранее.

Любопытно, что 111 миллионов проездов записала на свой счет трасса М4 «Дон». Кроме того, высокой популярностью пользуется новая ЦКАД: с середины ноября, когда была запущена дорога, по ней проехало более 600 000 транспортных средств.

Между тем, достоянием общественности стал очередной информационный «вброс», произведенный лоббистами введения максимального количества поборов с водителей. На этот раз, по данным портала «АвтоВзгляд», автовладельцев предполагается «доить» за любое перемещение по московской агломерации.