«Яндекс.Навигатор» научился пугать водителей потенциальными опасностями на дороге

В Яндекс.Навигаторе теперь появилась опция предупреждений водителя о наличии опасных отрезках на маршруте движения. Приложение сообщает о сложных перекрестках, опасных для обгона участках и местах, где легко не заметить пешеходов. Разработчики уверены, что так водитель получает информацию о том, на что в первую очередь ему стоит обратить внимание.

Скоро аналогичная функция появятся и в Яндекс.Картах. Подсказки отображаются на карте Навигатора специальными значками. Есть возможность включить голосовые предупреждения. При этом, если, например, водитель превышает скорость, при подъезде к опасному месту он услышит сообщение: «Впереди опасный участок для обгона».

В Яндексе уверяют, что для создания новой опции были проанализированы более 140 000 ДТП. Скопления мест аварий и стали опасными участками, так как именно там вероятнось новых происшествий повышена. Таким образом в последней версии Навигатора на его карте появилось более 1380 опасных участков.