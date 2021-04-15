Главную «дорогу смерти» Москвы опять пытаются сделать безаварийной

И вот на днях «Ассоциация транспортных экспертов и специалистов» через социальные сети обратилась к руководству Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с предложением вновь рассмотреть вопрос об установке разделительного ограждения на этой аварийной трассе.

В своем обращении эксперты отмечают, что меры по обеспечению безопасности дорожного движения на объектах транспортной инфраструктуры, в частности на улично-дорожной сети, предполагают широкий набор решений, призванных снижать вероятность либо уменьшать тяжесть последствий аварий. В частности таких, которые регулярно происходят на «Кутузе».

— В качестве таких мероприятий возможна не только установка сплошного бетонного разделителя по оси автомобильной дороги, но и, в частности, создание конструктивно выделенной, приподнятой разделительной полосы, обустройство островков безопасности в границах пешеходных переходов и зон разворотов, создание элементов озеленения, а также малых архитектурных форм вдоль оси дороги на конструктивно выделенных участках разделительной полосы, — считают представители Ассоциации.