Майский Парад Победы создаст пробки в Подмосковье уже в апреле

Причина ограничений — в передислокации военной техники, что принимает участие в параде Победы на Красной площади. Ее предстоит перебросить из подмосковного полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.

По этому случаю «Автодор» просит водителей быть предельно внимательными в пути и заранее планировать маршрут и время своих поездок.

И еще одна новость о наших дорогах. 12 апреля 2021 года на Кутузовском проспекте в Москве случилось очередное серьезное дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее резонанс в социальных сетях и средствах массовой информации.

А вообще за последние пять лет на Кутузовском, который в народе называют «Дорогой смерти», погибло более 60 человек. Однако чиновники и различные ведомства не спешат принять решение по оснащению магистрали барьерными ограждениями. Почему, разбирался портал «АвтоВзгляд».