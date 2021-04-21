На российских «платниках» начинается сезон ремонтов и пробок

Самые масштабные работы пройдут на автодороге М-4, где отремонтируют около 132 километров, в том числе 26,3 — капитально. Восстановить дорожное покрытие планируется на целом ряде отрезков в Московской, Тульской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Притом речь идет не только об основном ходе трассы, но и о бесплатных альтернативных участках.
В частности, уже стартовали работы по замене дорожного покрытия на отрезке с 1146-го по 1157-й километр и масштабный капитальный ремонт участка с 1494-го по 1503-й километр в городском округе Геленджик.
В ближайших планах — начать замену верхнего слоя покрытия на транспортных развязках, расположенных на 1147-м и 1151-м километрах. Кроме того, запланирован ремонт целого ряда путепроводов и мостов на М-4.
Среди них — путепроводы через железнодорожные пути на 39-м и 40-м километрах трассы в Московской области, мост через реку Хворостань на 548-м километре, путепровод на 1074-м километре. Работы на сооружениях уже стартовали и завершатся до конца года.
Капитальный ремонт пройдет на мостах через реки Таганка на 643-м километре и Казинка на 691-м километре. Работы начнутся в этом месяце и продлятся до середины осени 2021 года.
Ремонты на трассе М-1 «Беларусь» пройдут в Смоленской области. Восстановить изношенный слой дорожного покрытия планируется в общей сложности на 42,3 километрах. Кроме того, будут отремонтированы мосты через реку Вязьма на 227-м и 237-м километрах, Березянка на 433-м километре и Вольша на 452-м километре. Работы стартуют в текущем месяце и завершатся в четвертом квартале 2021 года.
На трассе М-3 «Украина» уже идёт ремонт путепроводов через железную дорогу на 254-м и 425-м километрах, а также мостов через реки Марица (481-й км) и Сосница (486-й км). Работы по восстановлению изношенного слоя покрытия трассы М-3 пройдут в Брянской области в общей сложности на 25 километрах.
Ремонт на М-11 «Нева» запланирован на обходе Вышнего Волочка. Этот участок скоростной магистрали был открыт для движения в 2014 году. Заменить верхний слой дорожного покрытия предстоит в общей сложности на 72 километрах. Работы начнутся летом и завершатся в четвертом квартале 2021 года.
И еще одна новость, касающаяся «платников». Большую часть Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) ввели в эксплуатацию еще в конце минувшего года. За те несколько месяцев, что подмосковная трасса радушно принимает посетителей, многие водители уже успели ее протестировать.
А тем, у кого такой возможности пока не было, приглашаем к просмотру видеосюжета портала «АвтоВзгляд», в котором мы вместе с независимым экспертом рассказываем обо всех достоинствах и недостатках новой трассы.