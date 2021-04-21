На российских «платниках» начинается сезон ремонтов и пробок

Самые масштабные работы пройдут на автодороге М-4, где отремонтируют около 132 километров, в том числе 26,3 — капитально. Восстановить дорожное покрытие планируется на целом ряде отрезков в Московской, Тульской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Притом речь идет не только об основном ходе трассы, но и о бесплатных альтернативных участках.

В частности, уже стартовали работы по замене дорожного покрытия на отрезке с 1146-го по 1157-й километр и масштабный капитальный ремонт участка с 1494-го по 1503-й километр в городском округе Геленджик.

В ближайших планах — начать замену верхнего слоя покрытия на транспортных развязках, расположенных на 1147-м и 1151-м километрах. Кроме того, запланирован ремонт целого ряда путепроводов и мостов на М-4.

Среди них — путепроводы через железнодорожные пути на 39-м и 40-м километрах трассы в Московской области, мост через реку Хворостань на 548-м километре, путепровод на 1074-м километре. Работы на сооружениях уже стартовали и завершатся до конца года.