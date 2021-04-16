Как отличить поддельный антифриз от оригинала с помощью соды и спичек

Теневой бизнес, производящий контрафактную продукцию, приносит огромную прибыль своим владельцам. Огромная подпольная индустрия подделывает все от лекарств и детских товаров, до сложных технических устройств, техжидкостей и смазочных материалов. Разумеется, качество продукции в этом темном деле стоит на последнем месте. Главное — сделать дешевле, а продать, естественно, подороже. И автомобилисты — одни их тех, кто ежедневно сталкивается с некачественной продукцией. Будь то масла, запасные части для автомобиля или же антифриз — жидкость, от которой напрямую зависит жизнь силового агрегата большинства транспортных средств.
Если не утруждать себя изысканиями оригинальной продукции, то, конечно же, можно использовать и ту, что вам продают на рынках, с рук и на сомнительных интернет-ресурсах. Однако залив такой антифриз в систему охлаждения своего автомобиля, нужно быть готовым к тому, что в скором времени придется, как минимум, ее чистить. Как максимум же — менять дорогостоящие узлы, например, радиатор.
Как правило, добросовестные производители имеют сайт, на котором указаны все сертификаты, контактные данные, телефон горячей линии и, конечно же, точки, где можно безбоязненно приобрести качественную охлаждающую жидкость.
Впрочем, есть способ и самостоятельно удостовериться, в том, что в цветастой баклажке действительно находится хороший продукт. Для этого достаточно купить соды или взять коробок спичек.
Правильная охлаждающая жидкость включает в свой состав целый коктейль химикатов, включая этиленгликоль. Благодаря правильно подобранным ингредиентам антифриз не замерзает, быстро снимает с двигателя лишнее тепло, и так же быстро остывает, чтобы повторить весь процесс заново. При этом такая жидкость не агрессивна к внутренним поверхностям трубопроводов, каналов в двигателе и, конечно же, радиатора.
Чего не скажешь о подделке, состав которой далек от совершенства, благодаря чему каналы системы охлаждения закоксовываются, а двигатель испытывает чрезмерную тепловую нагрузку. Последствия использования контрафакта могут быть самыми разнообразными.
Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт, рекомендуется все же контролировать качество любой жидкости, о происхождении которой вам мало чего известно. И для этого есть два способа, в которых понадобятся обыкновенная сода и спички.
«Паленка» довольно часто изготавливается на основе кислоты. Это и дешево, и в холода такой антифриз тоже не замерзает. А поскольку при производстве данной жидкости никто не думает о своей репутации и конечных пользователях, туда льют еще все, что под руку попадется. И в результате адская смесь начинает «жрать» систему охлаждения изнутри.
Определить такую охлаждающую жидкость довольно просто. На 50 мл необходимо добавить треть чайной ложки соды, и наблюдать за происходящим. Если антифриз хороший, то сода не вступит с ним в реакцию, а ляжет на дно емкости мертвым грузом. А вот если в составе жидкости есть кислота, то при взаимодействии с содой она всенепременно забурлит и начнет шипеть — точно так же, как это делает уксус, который специально гасят. Такую бадягу лучше в свой автомобиль не заливать.
Можно проверить качество ОЖ при помощи спичек. Технические спирты, содержащиеся в контрафакте — горючи. Впрочем, прежде чем это проверить, необходимо вскипятить немного антифриза. Затем, аккуратно поднести к нему зажженную спичку. Если жидкость загорится — выливаем. Если спичка потухла от паров — можно использовать.
Не стоит проверять свой автомобиль на прочность. Техника сложная, дорогая и многое может простить. Но у всего есть свои пределы.