Как отличить поддельный антифриз от оригинала с помощью соды и спичек

Теневой бизнес, производящий контрафактную продукцию, приносит огромную прибыль своим владельцам. Огромная подпольная индустрия подделывает все от лекарств и детских товаров, до сложных технических устройств, техжидкостей и смазочных материалов. Разумеется, качество продукции в этом темном деле стоит на последнем месте. Главное — сделать дешевле, а продать, естественно, подороже. И автомобилисты — одни их тех, кто ежедневно сталкивается с некачественной продукцией. Будь то масла, запасные части для автомобиля или же антифриз — жидкость, от которой напрямую зависит жизнь силового агрегата большинства транспортных средств.

Если не утруждать себя изысканиями оригинальной продукции, то, конечно же, можно использовать и ту, что вам продают на рынках, с рук и на сомнительных интернет-ресурсах. Однако залив такой антифриз в систему охлаждения своего автомобиля, нужно быть готовым к тому, что в скором времени придется, как минимум, ее чистить. Как максимум же — менять дорогостоящие узлы, например, радиатор.

Как правило, добросовестные производители имеют сайт, на котором указаны все сертификаты, контактные данные, телефон горячей линии и, конечно же, точки, где можно безбоязненно приобрести качественную охлаждающую жидкость.